AEROPUERTO LAGUARDIA - CHOQUE DE AVIONES - NUEVA YORK

Dos aviones chocaron en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York


Dos aviones regionales de Delta Air Lines chocaron a baja velocidad el miércoles por la noche mientras circulaban por la pista de rodaje del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, hiriendo al menos a una persona, según información de la agencia Xinhua.

En un comunicado de Delta se indica que la colisión ocurrió cuando el ala de un avión que se preparaba para despegar con destino a Roanoke, Virginia, golpeó el fuselaje de otro avión que había llegado desde Charlotte, Carolina del Norte.

La aerolínea informó que un auxiliar de vuelo sufrió una lesión menor y que ninguno de los pasajeros de ninguno de los vuelos resultó herido. La persona lesionada fue trasladada a un hospital, según un comunicado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

A pesar del incidente, la Autoridad Portuaria afirmó que no hubo impacto en las operaciones del aeropuerto.

La causa de la colisión se desconoce. «Delta trabajará con todas las autoridades relevantes para investigar lo ocurrido, ya que la seguridad de nuestros clientes y nuestro personal está por encima de todo. Nos disculpamos con nuestros clientes por esta experiencia», declaró la aerolínea.

