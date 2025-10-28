Detuvieron en Dolavon a un hombre con pedido de captura vigente

Este martes por la mañana, personal policial de la Comisaría del Distrito Dolavon detuvo a un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente. El procedimiento se concretó alrededor de las 11:10 horas, durante un patrullaje preventivo realizado sobre la intersección de las avenidas Roca y 28 de Julio.

Según informó la Policía del Chubut, los agentes identificaron al individuo —de iniciales Y.R.S.— y, tras verificar sus datos, constataron que registraba un pedido de captura activo. Inmediatamente se realizaron las comunicaciones con la Oficina Judicial, que confirmó la vigencia de la medida.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia policial, donde el detenido permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

El Senado de la Nación reconoció a la investigadora del CENPAT Tamara Rubilar

