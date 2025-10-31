Detuvieron al presunto autor del brutal homicidio en Sarmiento

El Ministerio de Seguridad de la Provincia informó que fue detenido el presunto autor del homicidio ocurrido en Sarmiento el pasado 26 de octubre. El hecho se registró cerca de las 21 horas, cuando personal policial constató la presencia de una persona sin vida dentro de una vivienda ubicada sobre calle Pellegrini. La víctima presentaba una herida en el cuello y se detectó la faltante de distintos elementos personales, por lo que el caso fue caratulado como homicidio.

A partir de entonces, personal de la División de Investigaciones Sarmiento inició una exhaustiva pesquisa que incluyó entrevistas y el análisis de cámaras de seguridad de distintos puntos de la ciudad. Gracias a esas tareas, se logró reconstruir los últimos movimientos de la víctima e identificar a un hombre que ingresó y salió del domicilio llevándose una bicicleta y otros objetos pertenecientes al fallecido.

Tras un análisis minucioso de las evidencias, los investigadores lograron determinar la identidad del sospechoso, un hombre de 30 años identificado como M.B.E.. Con esos elementos, el 29 de octubre por la noche se concretó un allanamiento y detención en una vivienda ubicada sobre calle Roca.

Durante el operativo —que se extendió hasta la madrugada— se secuestraron prendas con presuntas manchas hemáticas, ropa coincidente con la que el sospechoso llevaba al momento del hecho y objetos personales de la víctima. Además, con la intervención de la División Canes de Comodoro Rivadavia, se hallaron a orillas del río Senguer más pertenencias de la persona fallecida.

En la jornada de hoy se llevará a cabo la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial, donde se definirá si el acusado continuará bajo prisión preventiva.

Las medidas fueron supervisadas por la Fiscal General Dra. Andrea Vázquez y el Dr. Bryan Mac Donald, con la intervención del Juez Penal Dr. Ariel Quiroga, quien autorizó las actuaciones judiciales correspondientes.