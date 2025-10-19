PARAJE VUELTA DEL RÍO - PRÓFUGO DETENIDO

Detuvieron a un prófugo que estaba armado


La Policía del Chubut, a través del Área Unidad Regional Esquel (AURE), detuvo días atrás a un hombre en el Paraje Vuelta del Río en un terreno denunciado como usurpado, perteneciente a la Compañía del Sud SAU.

Durante el operativo denominado “El Cuidador”, se secuestró un arma de fuego tipo carabina reformada calibre 22 con cargador colocado y cartucho en recámara, una réplica de arma corta tipo pistola, dos equipos de comunicaciones HT, binoculares y el teléfono celular de uso personal del detenido.

El éxito de la operación, conllevó un despliegue nocturno por parte de un escalón de asalto de la Sección Guardia Infantería Esquel junto al Comisario Mayor y jefe de la AURE, Hugo Melipil, personal a su cargo; sumando un anillo de seguridad secundario encabezado por la Segunda Jefa de Unidad Regional, involucrando personal de DPI Comarca Andina, DPI Esquel junto a un Dronero, División Seguridad Rural El Maitén, comisaría El Maitén y personal de la subcomisaría Leleque.

En las últimas horas se realizó la audiencia de control de detención y se confirmó la prisión preventiva. El hombre quedó alojado en la Comisaria Distrito San Martin.

