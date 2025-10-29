Detuvieron a dos hombres tras intentar ingresar a una vivienda en Puerto Madryn

personal policial de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn detuvo a dos hombres que intentaron ingresar a una vivienda ubicada en la intersección de 9 de Julio y Mengolarra.

Según el informe oficial, el hecho ocurrió cerca de las 4:30 horas, cuando el Centro de Monitoreo local alertó sobre la presencia de tres personas que habrían intentado entrar a un domicilio. Al percatarse de que la propietaria se encontraba dentro de la vivienda, los sospechosos emprendieron la huida.

De inmediato, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona y lograron interceptar a dos sujetos cuyas características coincidían con las aportadas por testigos. Los individuos transitaban con una bicicleta, que posteriormente fue reconocida por una de las víctimas como de su propiedad.

Minutos más tarde, una segunda damnificada se presentó ante la policía para denunciar el robo de su bicicleta marca Aurora, color roja, rodado 26, la cual había dejado en el patio de su casa antes de escuchar ruidos provenientes de la vía pública.