DETENIDOS - HOMICIDIO PLAYA MAGAGNA

Detenidos por el homicidio en Playa Magagna


En las últimas horas se logró la detención de los presuntos implicados en el homicidio de Mario Giannobile, hallado sin vida en Playa Magagna.

«Un amplio despliegue policial y de investigación permitió esclarecer rápidamente el caso», afirman desde el Ministerio de Seguridad de Chubut.

En el procedimiento participaron equipos de GEOP e Infantería, Ciberdelito, Drogas Peligrosas, Investigaciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, Comisaría Playa Unión y Policía Científica.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones 2025, mirtha legrand

Mirtha Legrand votó «con ilusión»
Etiquetas: Margaret Satterthwaite, naciones unidas, PLEBISCITO, referéndum chubut

Cuando el río suena…
Etiquetas: damián arabia, LOCALES BAILABLES, veda electoral

Rechazo a la veda electoral

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: elecciones 2025, lla

LLA se impuso con el 40,84% de los votos a nivel nacional
Etiquetas: chubut, clases, educación

Este lunes no habrá clases en el tuno mañana en las escuelas donde se votó
Etiquetas: elecciones 2025

La participación electoral fue del 66% en todo el país