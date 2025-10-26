Detenidos por el homicidio en Playa Magagna
En las últimas horas se logró la detención de los presuntos implicados en el homicidio de Mario Giannobile, hallado sin vida en Playa Magagna.
«Un amplio despliegue policial y de investigación permitió esclarecer rápidamente el caso», afirman desde el Ministerio de Seguridad de Chubut.
En el procedimiento participaron equipos de GEOP e Infantería, Ciberdelito, Drogas Peligrosas, Investigaciones de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, Comisaría Playa Unión y Policía Científica.