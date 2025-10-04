Deportivo Madryn visita a Colegiales en la última fecha del Torneo para pensar de lleno en la Final por el ascenso
Esta tarde, desde las 15:30 horas, el Deportivo Madryn visitará a Colegiales, en el juego válido por la Fecha 34 y ultima de la zona A de la fase clasificatoria del Torneo de la Primera Nacional 2025.
Será el último juego previo para «El Depo», antes de jugar la gran final por el ascenso a la Liga Profesional, que jugará el proximo fin de semana ante un rival aún a definir.
«El Aurinegro» juega la última fecha y se viene la Final
El Deportivo Madryn jugará esta tarde, el último partido por la fase clasificatoria de la Primera Nacional, en la que consiguió su primer gran objetivo de la temporada al ser primero en la Zona A y clasificarse a la Final por el ascenso a la Liga Profesional.
Hoy, desde las 15:30 horas, «El Depo» visitará a Colegiales, desde las 15:30 horas y en el marco de la 34° y última Fecha de la Zona A, en un juego a disputarse en el Estadio Libertarios Unidos del Barrio de Munro.
Para este cotejo, el DT del Deportivo Madryn, Leandro Gracián, ha decidido darle descanso a algunos jugadores que contaban con algunas molestias físicas, como ser Nazareno Solís y Bruno Pérez, como así también Facundo Giacopuzzi; mientras que Federico Recalde fue padre esta semana, por lo que tendrá unos dias de descanso con su familia.
Quien fue parte de la delegación para afrontar el partido de esta tarde ante «Cole», será el delantero Germán Rivero, que cumplió con la fecha de suspensión tras la expulsión sufrida en el juego ante All Boys.
El árbitro del encuentro entre Colegiales y Deportivo Madryn será Lucas Cavallero, teniendo como asistentes a Mariano Rosetti y Mariana Duré, mientras que el Cuarto árbitro será Nicolás Kresta.
Pensando en la Final
Este domingo quedará definido quien es el rival del Deportivo Madryn en la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional, ya que todos los juegos de la Zona B se disputarán en simultáneo.
Gimnasia de Mendoza, con 60 puntos, es el que llega con más posibilidades ya que una victoria lo dejará automáticamente en la fina; en tanto que la situación de Estudiantes de Río Cuarto con 57 unidades es más complejo ya que debe ganar y esperar resultados favorables.
Por su parte, Estudiantes de Buenos Aires (58) y Deportivo Morón (57) también pueden ser finalistas, aunque tienen menos posibilidades que el «Lobo» mendocino.
Fútbol – Primera Nacional 2025
Fecha 34
Zona “A”
Sábado 4 de octubre
Arsenal F.C. – Alvarado (M.D.P.), a las 15.30 horas
Árbitro: Diego Ceballos
Colegiales – Dep. Madryn, a las 15.30 horas
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Mariano Rosetti
Asistente 2: Mariana Duré
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Atlanta – Dep. Maipú (Mza.), a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Racing (Cba.) – G. y Tiro (Salta), a las 15.30 horas
Árbitro: Adrián Franklin
Quilmes A.C. – Tristán Suárez, a las 15.30 horas
Árbitro: Maximiliano Macheroni
San Miguel – San Martín (T.), a las 15.30 horas
Árbitro: Javier Delbarba
Almagro – Güemes (S.E.), a las 15.30 horas (TV)
Árbitro: Joaquín Gil
Ferro Carril Oeste – Patronato (Paraná), a las 15.30 horas
Árbitro: Julio Barraza
Lunes 6 de octubre
All Boys – Los Andes, a las 20.00 horas
Árbitro: Jorge Broggi
Zona “B”
Domingo 5 de octubre
Temperley – Nva. Chicago, a las 15.30 horas (TV)
Árbitro: Fabrizio Llobet
Colón – Def. Unidos, a las 15.30 horas
Árbitro: Nelson Sosa
Mitre (S.E.) – Estudiantes, a las 15.30 horas
Árbitro: Daniel Zamora
Chaco ForEver – Dep. Morón, a las 15.30 horas
Árbitro: Juan Pafundi
Alte. Brown – Talleres (R.E.), a las 15.30 horas
Árbitro: Ariel Cruz
Ctral. Norte (Salta) – Estudiantes (Rio IV), a las 15.30 horas en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Bruno Amiconi
G. y Esgrima (Mza.) – Def. de Belgrano, a las 15.30 horas(TV)
Árbitro: Bryan Ferreyra
G. y Esgrima (J.) – Chacarita Juniors, a las 15.30 horas
Árbitro: Felipe Viola
Agropecuario Arg. – San Telmo, a las 15.30 horas
Árbitro: Gastón Monzón Brizuela