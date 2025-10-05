Deportivo Madryn tiene rival para la Final por el ascenso a la Liga Profesional: será Gimnasia de Mendoza

Este domingo, culminó la fase clasificatoria del Torneo de Primera Nacional 2025, con la disputa de la 34° y ultima fecha correspondiente a la Zona B, programación clave para conocer el rival del Deportico Madryn en la Final por el ascenso a la Liga Profesional.

Finalmente, Gimnasia de Mendoza ganó y se confirmó como el conjunto ante el cual el «El Depo», jugará el fin de semana venidero por su lugar en la máxima categoría de futbol argentino.

«El Depo» y «El Lobo» se cruzarán para llegar a primera

Gimnasia de Mendoza le ganó hoy por 1 a 0 a Defensores de Belgrano y se confirmó como el mejor de la Zona B del Torneo de la Primera Nacional 2025, lo cual le permite clasificarse a la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Allí, el conjunto mendocino será rival del Deportivo Madryn, que el pasado fin de semana se aseguró ser el mejor de la Zona A y se clasificó una fecha antes, al duelo por el gran objetivo del conjunto portuario.

De esta forma, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza disputarán el primer ascenso por llegar a la máxima categoría del futbol argentino; que se jugará a partido único y que, pese a que aún no tiene día confirmado, estiman que seria el domingo 12 y en cancha de Platense, lo cual quedará confirmado este lunes o martes.

Esta final, en caso de empate, habrá alargue y de persistir la igualdad se definirá por tanda de penales. vale destacar que el equipo que pierda esta Final, se sumará a los Cuartos de Final del Reducido, jugando por el segundo ascenso y teniendo una nueva oportunidad de ir por la Liga Profesional.

Por el sueño de ascenso

Ahora, ya con rival definido, el Deportivo Madryn se enfoca de lleno en el partido mas importante de su historia, en el que buscará cumplir con el sueño de llegar a la máxima categoría del futbol argentino; para medirse ante los grandes nivel nacional y dar un paso enorme para la vida social, deportiva, cultural y turística de la ciudad de Puerto Madryn.