Deportivo Madryn perdió frente a Colegiales y hoy conocerá a su rival en la Final por el ascenso a la Liga Profesional

Se definió la Zona A del Torneo de la Primera Nacional 2025, con Deportivo Madryn culminando en el primer puesto y teniendo ya ganado su lugar en la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

«El Depo» cayó este sábado frente a Colegiales, por 1 a 0 y ahora ya piensa de lleno en el histórico duelo por llegar a la primera división, ante un rival que se conocerá hoy luego que se defina la Zona B de la competencia.

Con la Final como objetivo

El Deportivo Madryn cayó este sábado por la mínima ante Colegiales, quien peleaba por ingresar al Reducido, pero quedó en el noveno lugar con 47 puntos. El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Valentín Robaldo a los 12 minutos del complemento.

Por el lado de «El Depo», ya tenía definido el primer puesto de la Zona B, aún con la derrota. Con este resultado, finalizó en la cima con 60 puntos, consiguiendo una diferencia de cinco puntos contra Atlanta.

Ahora, ya culminada la fase clasificatoria, Deportivo Madryn se enfoca de lleno esta semana para afrontar el fin de semana venidero un duelo clave y soñado, como ser la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Este domingo conocerá a su rival y se definirá la sede del juego Final, que por el momento, sería la cancha del Club Platense.

Los que entran al Reducido

El equipo de Villa Crespo tampoco pudo ante Deportivo Maipú al caer por 3 a 0. Con el triunfo, el conjunto de Mendoza consiguió el séptimo lugar del Reducido con 48 puntos y espera la definición de la Zona B para conocer a su próximo rival.

En cuanto al “Bohemio”, finalizó como escolta de Deportivo Madryn con 55 puntos, perdiendo la posibilidad de sumar un nuevo triunfo ante su gente en el estadio Don León Kolbovski.

Tristán Suárez superó por la mínima a Quilmes y finalizó tercero, sellando una gran campaña en la que consiguió 52 unidades. El único gol del encuentro fue convertido por el delantero Alexis Domínguez de penal.

Gimnasia y Tiro dio vuelta el partido, en donde comenzó perdiendo, y se llevó el triunfo ante Racing de Córdoba por 2 a 1 en condición de visitante. Los goles para el equipo de Salta fueron de Ivo Cháves y Matías Birge.

Para la “Academia cordobesa” fue el defensor Manuel Guanini, en contra, quien realizó el único tanto. Con este resultado, el “Albo” terminó cuarto con 51 puntos, mientras que Racing de Córdoba quedó décimo con 41 unidades.

Hoy tendrá rival

Esta tarde se define la Zona B del Torneo de la Primera Nacional, en la que se conocerá al club que culmine en el primer puesto y que sea el rival del Deportivo Madryn en la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional, a jugarse el venidero fin de semana.

Gimnasia de Mendoza (60 puntos) es el que llega con más posibilidades ya que una victoria lo dejará automáticamente en la final. En cambio, el caso de Estudiantes de Río Cuarto (57) es más complejo ya que debe ganar y esperar resultados favorables. Estudiantes de Buenos Aires (58) y Deportivo Morón (57) también pueden ser finalistas, aunque tienen menos posibilidades que el «Lobo» mendocino.