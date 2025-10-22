Denise Acosta: “El nuevo hospital de Trelew reducirá un 60% las derivaciones fuera de Chubut”

La secretaria de Salud del Chubut, Denise Acosta, brindó precisiones sobre el proceso de apertura del Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, destacando que la puesta en marcha se realizará de manera progresiva y en estrecha articulación con los equipos sanitarios de otras localidades de la provincia.

La funcionaria explicó que la primera y segunda etapa de funcionamiento del hospital incluirán los servicios de tocoginecología —que abarca obstetricia y ginecología— y neonatología, sectores que actualmente forman parte del área materno infantil de Trelew y serán trasladados al nuevo edificio.

La funcionaria subrayó que la articulación entre los equipos de salud “ya se viene trabajando desde hace tiempo”, especialmente en lo que respecta a la atención perinatal. “La neonatología de Trelew es la de mayor complejidad de la provincia y los casos más delicados se derivan allí desde Madryn, Rawson o incluso Esquel”, explicó.

En ese sentido, señaló que el nuevo equipamiento permitirá reducir notablemente las derivaciones fuera de la provincia. “Gracias al fortalecimiento del recurso humano y a la incorporación de alta tecnología, ya se logró evitar el 60% de las derivaciones que se realizaban antes”, indicó Acosta, quien valoró la capacidad de respuesta que hoy tiene el sistema sanitario chubutense en materia perinatal.

Asimismo, la secretaria precisó que, si bien el hospital fue inaugurado oficialmente esta semana, aún no se encuentra en funcionamiento pleno. “Ya hay equipos de salud trabajando en el edificio, y estamos planificando el proceso de apertura que implica una logística conjunta con Puerto Madryn y Rawson para garantizar traslados seguros de pacientes”, detalló.

Acosta adelantó que en las próximas semanas se habilitarán los servicios de laboratorio, hemoterapia, mamografía, ecografía y radiología, para luego concretar el traslado completo del área materno infantil. “Estimamos que este proceso demandará entre dos y tres semanas”, señaló.

Por último, la funcionaria aclaró que la apertura del Hospital María Humphreys no responde a una sobrecarga de partos o nacimientos en la región, ya que “la tasa de natalidad ha disminuido cerca del 50% a nivel global”. Sin embargo, destacó que el nuevo centro aportará mayor capacidad de internación y tecnología de última generación, lo que permitirá resolver casos que antes requerían traslado a otras provincias.

“Poder tener en Chubut un hospital con este nivel de equipamiento es un privilegio. Significa mejorar la calidad y la seguridad de la atención para las madres y los recién nacidos”, concluyó Acosta.