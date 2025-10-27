Córdoba será sede del gran encuentro de turismo nacional

El próximo sábado 1 de noviembre, de 12 a 21 horas, el Centro de Convenciones Córdoba Brigadier Juan Bautista Bustos será sede de una nueva edición de Mercado de Viajes, el evento que reúne a los principales actores del turismo y que se consolida como la feria más importante del interior del país.

Con más de 150 expositores, entre agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, asistencias al viajero y destinos nacionales e internacionales, la propuesta invita al público a recorrer stands con ofertas, descuentos, experiencias y charlas que inspirarán a planificar su próximo viaje. Habrá además degustaciones, sorteos y un patio gastronómico con sabores del mundo, en una jornada pensada para disfrutar del turismo en todas sus formas.

Objetivos

“Mercado de Viajes es una gran vidriera para mostrar todo lo que Córdoba tiene para ofrecer. Cada visitante se convierte en un potencial embajador de nuestros destinos y experiencias, lo que reafirma el lugar de la provincia como epicentro del turismo nacional”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Como antesala profesional, el viernes 31 de octubre se llevará a cabo el 64° Workshop de ACAV, un encuentro exclusivo para el sector turístico que reunirá a más de 1.500 participantes y contará con la disertación del especialista en innovación Augusto Salvatto, quien abordará la creatividad y el futuro de la industria.

Con entrada libre y gratuita (previa inscripción https://view.itlg.io/event/110), Mercado de Viajes se presenta como una oportunidad única para descubrir destinos, planificar las próximas vacaciones y conocer de cerca las tendencias del sector.