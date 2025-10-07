CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL COLMENA ARTES Y OFICIOS, convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 31 de octubre de 2025, a las 18 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Elección de 2 socios para firmar el acta junto a presidente y secretario.

2. Consideración de memorias, balances e informes de comisión revisora de cuentas del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2025.

3. Elección de nueva comisión directiva por renuncia a los cargos.

4. Autorizados para realizar inscripciones.

PAULA VALERIA GONZALEZ

Presidenta