CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL COLMENA ARTES Y OFICIOS, convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día 31 de octubre de 2025, a las 18 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en la sede social, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1. Elección de 2 socios para firmar el acta junto a presidente y secretario.
2. Consideración de memorias, balances e informes de comisión revisora de cuentas del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2025.
3. Elección de nueva comisión directiva por renuncia a los cargos.
4. Autorizados para realizar inscripciones.

PAULA VALERIA GONZALEZ
Presidenta

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

TERMÓMETROS

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

El gobierno no genera confianza
Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, josé luis espert, lla

Santilli toma la posta
Etiquetas: Javier Milei, josé luis espert

Espert sigue en carrera

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: elecciones 2026, Javier Milei, Mar del Plata

Milei cuestionó a «esos que proclaman que no se llega a fin de mes»
Etiquetas: empleo local, Minería, Río Negro, Valcheta

Río Negro afianza el empleo local con un acuerdo minero en Valcheta
Etiquetas: Fred Machado, josé luis espert

“El error de Espert fue negarme”, dijo Fred Machado en medio del escándalo