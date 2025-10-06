Confirmado: Deportivo Madryn jugará la final por el ascenso el sábado en cancha de Platense

Este lunes quedó confirmada la sede, día y horario de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional que jugarán Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza.

Será en cancha del Club Platense, el sábado desde las 17 horas.

Definido

El Estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, cancha del Club Platense, será el escenario de la Final por el primer ascenso a la Liga Profesional que disputarán el Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza.

El cotejo, se desarrollará el día sábado, desde las 17 horas, estando aún al confirmar quién será el árbitro principal.

Una enorme expectativa hay entre los fanáticos del «Depo» que, ilusionados y movilizados por el sueño de jugar en primer división, están organizando salidas de colectivos para compartir todos juntos la palpable realidad de ascender. Vale destacar que días pasados, se agotó un lote de vuelos charter puestos a disposición por el club para viajar a ver el partido.

El Deportivo Madryn consiguió su cupo en la final por el ascenso hace poco más de una semana, con el triunfo por la Fecha 33 frente a Arsenal y de esa manera vio hecho realidad el primer objetivo de jugar por la definición.

El pasado fin de semana, por la 34° y última fecha de la instancia regular, cayó en su visita a Colegiales por 1 a 0.

«El Aurinegro» que dirige el entrenador Leandro Gracián, volvió a los entrenamientos este lunes, pensando en el juego anterior «El Lobo» mendocino, en el que buscarán el triunfo que los deposite en la Liga Profesional 2026.