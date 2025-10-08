Concejales de todo Chubut se reúnen este jueves en Tecka

Con organización de la Legislatura del Chubut en conjunto con la Municipalidad de Tecka, se realizará este jueves, 9 de octubre, en la localidad cordillerana una nueva edición del Foro Provincial de Concejales, que en esta oportunidad contará con la participación de más de 100 ediles.

El nuevo encuentro será continuidad del realizado el año pasado en el auditorio de la Legislatura, también con la participación de concejales de todo Chubut. Se trata de un ámbito que responde al mandato de la Ley Nacional 26.874, que creó un Consejo Federal de Legisladores de la Argentina, y a la que Chubut adhirió.

En esta oportunidad, las inscripciones cerraron con 108 inscriptos, provenientes de Tecka, Sarmiento, Río Pico, Epuyén, Río Senguer, El Hoyo, Dolavon, Gobernador Costa, Rawson, José de San Martín, Puerto Madryn, Gaiman, Lago Puelo, Paso de Indios, Cholila, Río Mayo, Rada Tilly, Esquel, Trevelin, Gualjaina, Trelew, Corcovado, 28 de Julio, entre otras localidades.

De acuerdo con el cronograma ya definido, el Foro, que se realizará en Auditorio Municipal de Tecka, comenzará con las acreditaciones, que se realizarán entre las 9,30 y las 10,30 horas.

A las 10,30 está prevista la apertura, con palabras de bienvenida. A continuación, a las 11, se llevará adelante una mesa bajo la temática Presupuesto público, con la participación como conferencistas del intendente de Esquel, contador Matías Taccetta; Ricardo Gerosa, profesor de Derecho Constitucional; y Facundo Ball, ex ministro de Economía del Chubut, economista y abogado, y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB).

Luego, a las 12, se llevará adelante una charla sobre el nuevo sistema electoral, con Boleta Única de Papel (BUP), con las participaciones del titular de la Secretaría Electoral Permanente, Alejandro Tullio; y de la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, María Andrea Aguilera.

Tras un break, a las 14 el evento continuará con la presentación de Legislatura Abierta, con herramientas de transparencia legislativa para Concejos Deliberantes. Estará a cargo de María Fernanda Abdala, coordinadora técnica del Plan de Legislatura Abierta.

La mesa de cierre, bajo la temática de Marco normativo y funcionamiento de los Concejos Deliberantes, contará con las participaciones de Diego Carmona, fiscal Anticorrupción del Chubut; y de Guillermo Gil Montes, de la Delegación

Encuesta y más información

El temario fue determinado por los propios concejales a través de una encuesta de temas de interés que se hizo de forma posterior al encuentro presencial del año pasado.

Esta nueva instancia busca hacer sistemático el trabajo del Foro Provincial de Concejales, ya que habrá talleres y cursos que se seguirán dictando de manera virtual en lo que resta del año.