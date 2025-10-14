Con Messi y el debut de ‘Flaco’ López, Argentina juega ante Puerto Rico

La Selección Argentina enfrentará esta noche a Puerto Rico en el marco de un nuevo partido amistoso internacional en Miami, Estados Unidos.

El encuentro, se jugará desde las 21 horas en el Chase Stadium y con la posible presencia de Lionel Messi y el debut de José Manuel López en la dupla ofensiva.

Noche de amistoso para «La Scalonetta»

La Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA.

En tal oportunidad ante los venezolanos, se presentó un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la participación del rosarino Lionel Messi, la Albiceleste superó sin problemas a la Vinotinto con el gol del mediocampista Giovani Lo Celso.

En tanto, para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el director técnico planea repetir tan solo dos futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, y Lo Celso.

En este sentido, todo parecería indicar que Messi iría de arranque en el cruce ante Puerto Rico, pero habrá que esperar hasta último momento para conocer si finalmente integrará el once titular que saltará al terreno de juego del campo del Inter Miami, su actual club.

Fútbol -Amistoso internacional

Probables formaciones Argentina – Puerto Rico

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Horario: 21 TV: TyC Sports / Telefe