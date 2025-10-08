Cómo ver en vivo Argentina vs Nigeria por el Mundial Sub 20: horario y formaciones



La Selección Argentina Sub 20 juega este miércoles ante Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El encuentro se disputa desde las 16.30 horas de la Argentina en el Nacional Julio Martinez Pradanos, y se podrá seguir en vivo por Telefe, DSports y DGO.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a esta instancia tras tres victorias en la fase de grupos. Si avanza de fase, se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Probables formaciones de Argentina vs Nigeria

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Cómo ver en vivo Argentina vs Nigeria

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentr Play, Flow y Directv Go.