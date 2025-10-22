ECONOMIA - LUIS CAPUTO

Caputo descartó cambios en equipo económico después de las elecciones


El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hoy que no habrá cambios en el equipo económico y reafirmó que seguirá al frente del Ministerio de Economía luego de las elecciones, al tiempo que destacó su sintonía con el presidente Javier Milei.

“No debe haber habido en la historia de Argentina una relación como la de Javier conmigo, desde como pensamos, cómo analizamos las cosas, hasta el afecto personal, hoy ya tenemos, como él me dice ‘hermandad’”, dijo al disertar en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

En ese contexto, señaló que “todos los dias me renuncian, es insólito” y consultado sobre cambios luego de las elecciones fue categórico: “No en economía, eso seguro”.

Asimismo, remarcó que “estas elecciones son más importantes que las presidenciales de 2027 porque para 2027 el objetivo debiera ser que la oposición presente una alternativa razonable y la mayoría de los gobernadores son razonables”.

“No puede ser que la alternativa sea el comunismo, es inconcebible, eso no pasa en ningún país, incluso donde gobierna la izquierda”, concluyó.

