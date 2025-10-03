Buscan que los chicos coman más pescado en las escuelas



A través de los ministerios de Educación y Desarrollo Humano y la Secretaría de Pesca, el Gobierno del Chubut presentó el programa “Del Mar a la Mesa”, una iniciativa conjunta con la Municipalidad de Rawson que busca fomentar la inclusión del pescado en la dieta de niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores escolares y comunitarios.

El proyecto, que se implementará en una primera etapa en las Escuelas Nº 202, 47 y 185 y en las Casas Tuteladas de Rawson, se enmarca en un esquema de cooperación interinstitucional y de responsabilidad social empresaria. Además de la incorporación del pescado en los menús, se dictarán talleres de seguridad alimentaria para el personal de cocina, con el objetivo de asegurar la correcta manipulación de la materia prima.

Objetivos

El ministro de Educación, José Luis Punta, destacó que “esta incorporación tiene directamente que ver con el derecho a la alimentación saludable y al derecho a la educación. Esto cambia la vida de la escuela, la mejora y está pensado para que tenga un impacto rápido y efectivo en la comunidad”.

En la misma línea, la nutricionista Pamela Nudelman, integrante del programa Nutriendo Chubut, explicó que “el pescado es un alimento que abunda en nuestra provincia y cuesta incorporar en la dieta de los niños. Los comedores escolares son también espacios de aprendizaje y queremos fomentar el hábito de consumir pescado”.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, subrayó: “Creemos firmemente que el trabajo interinstitucional es el camino y que este proyecto da cuenta de ello. Con el compromiso de todas las áreas y el aporte de los empresarios que colaboran a través de la responsabilidad social empresaria, este programa permitirá impulsar cambios de hábitos alimentarios desde la infancia”.