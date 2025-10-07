Bullrich presentó la creación del Centro Nacional Antiterrorista

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el proyecto de decreto presidencial que establece la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo destinado a coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas.

Acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales, Bullrich explicó que la fecha elegida para el anuncio no es casual: “Hoy, 7 de octubre, a dos años del brutal ataque terrorista de Hamás en Israel, presentamos el Centro Nacional Antiterrorista. Elegimos este día para dejar en claro que la Argentina no va a permanecer indefensa frente a amenazas terroristas”.

El CNA funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que ejercerá la dirección estratégica, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional será el brazo operativo responsable de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el país.

Bullrich señaló que el nuevo organismo “viene a cerrar una brecha histórica: la falta de coordinación entre organismos del Estado para prevenir y responder ante el terrorismo. Esta es una deuda pendiente que hoy empezamos a saldar”.

Un nuevo esquema de coordinación estratégica

La ministra destacó que, durante años, información clave sobre hechos y amenazas estuvo dispersa entre distintos organismos. “Con el CNA, toda esa información se integrará, analizará y transformará en acción coordinada para proteger a los argentinos”, afirmó.

El Centro tendrá a su cargo el análisis del “Ciclo Terrorista”, que abarca las etapas de propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución. Además, reunirá e integrará información nacional e internacional, detectará y prevendrá amenazas, elaborará estrategias, protocolos y documentos operativos, e impulsará iniciativas legislativas y normativas para fortalecer la lucha antiterrorista.

Para ello, contará con una unidad de planificación operacional, dependiente de la SIDE y propuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional, que será responsable de diseñar lineamientos y protocolos de actuación. Esta estructura permitirá activar respuestas rápidas y coordinadas ante cualquier alerta. “Cuando aparezca una amenaza, habrá un ‘teléfono rojo’. Una respuesta inmediata, integrada, con capacidad de acción real en cualquier punto del país”, explicó Bullrich.

Integración interinstitucional

El CNA estará integrado por representantes de la SIDE, los Ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, Interior y Economía, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.

Asimismo, se invitará al Ministerio Público Fiscal a designar un enlace administrativo, y el CNA podrá establecer enlaces permanentes o temporales con organismos nacionales, provinciales, internacionales y privados para garantizar una respuesta integral.

Bullrich subrayó que “la SIDE será la cabeza estratégica y el Ministerio de Seguridad, el brazo operacional. Desde este centro se van a dictar protocolos, activar alertas y coordinar fuerzas en todo el territorio nacional”.

Un paso histórico

La creación del CNA responde, además, a recomendaciones internacionales que instan a fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional. “El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es exactamente lo que va a hacer este centro”, remarcó la ministra.

Bullrich también destacó que la Argentina será el primer país de América Latina en contar con un Centro Nacional Antiterrorista y que se firmarán acuerdos con otros países para institucionalizar la cooperación. “Este decreto presidencial es un paso histórico para fortalecer la seguridad nacional y proteger a nuestra sociedad de amenazas globales que también nos alcanzan”, concluyó.