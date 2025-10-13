Bullrich lanzó el Plan Paraná: «La hidrovía no va a ser una autopista del crimen»

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó el Plan Paraná, una nueva estrategia para fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional.

Bullrich destacó que la iniciativa marca un paso decisivo para recuperar el control pleno sobre la hidrovía. “Dijimos que no íbamos a dejar un solo milímetro de territorio argentino bajo el control de las bandas y hoy lo reafirmamos: tampoco un solo milímetro de nuestras aguas”, afirmó. Subrayó que la frontera es “el primer bastión que tenemos que frenar para evitar que la droga, la trata de personas y todo tipo de delito ingresen o salgan de la Argentina” y remarcó que el corredor fluvial “va a dejar de superponer flujos legales e ilegales. No va a ser una autopista del crimen”.

Durante la presentación se realizó una comunicación en directo con la Secretaría de Seguridad, jefes de las cinco fuerzas federales, autoridades provinciales y personal operativo desplegado en el terreno. El Plan Paraná es un operativo integral que combina tecnología, inteligencia y despliegue territorial para reforzar la presencia del Estado en los 3.400 km de hidrovía que atraviesan cinco países y constituyen la columna vertebral logística y productiva de la Argentina.

La ministra explicó que el plan permitirá blindar el corredor fluvial más importante del país mediante la reactivación de equipamiento tecnológico que había estado inactivo desde 2018 y el despliegue de unidades especiales en zonas críticas como la Isla del Cerrito. “El Plan Paraná es un plan integral para blindar el corredor fluvial más importante del país. Son 3.400 km de hidrovía que debemos proteger con tecnología, inteligencia y presencia territorial”, sostuvo. Además, señaló que “hoy estamos trabajando exactamente en el punto caliente de la Isla del Cerrito, en el triángulo estratégico que compartimos con Chaco y Corrientes. Desde ahí, no podrán avanzar las bandas”.

El operativo implica un trabajo conjunto entre el Estado Nacional, las provincias y los organismos estratégicos, incluyendo a las cinco fuerzas federales, Migraciones y Aduana. “Este es un plan integral que involucra al Estado Nacional, a las provincias de Chaco y Corrientes, a las cinco fuerzas federales y a organismos como Migraciones y Aduana. Es la Argentina actuando de manera coordinada”, expresó Bullrich. Agregó que “hoy es un día importantísimo no solo para Chaco y Corrientes, sino para todas las provincias por las que pasa la hidrovía y también para Paraguay, con quienes vamos a trabajar en común”.

Finalmente, la ministra destacó los avances en materia de seguridad y reafirmó la decisión de sostener una ofensiva permanente contra el crimen organizado. “Vamos con todo. Vamos a seguir luchando contra el narcotráfico como lo estamos demostrando: con las cifras de decomisos más altas de la historia argentina y con las bandas más peligrosas tras las rejas”, aseguró. “Nos organizamos para estar en los lugares más difíciles de controlar, allí donde el delito intenta todos los días pasar nuestras fronteras. Hemos planteado una guerra sin cuartel contra el crimen organizado, en cada metro de tierra y ahora también en cada kilómetro de nuestras aguas”, concluyó.