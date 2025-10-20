ACUERDO - FBI - PATRICIA BULLRICH

Bullrich firmará un “acuerdo histórico” de cooperación con el FBI


La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, firmará hoy un “acuerdo histórico” de cooperación con el FBI y se suman nuevas medidas que tomó el Gobierno tras su acercamiento con Estados Unidos.
El encuentro será este lunes 20 de octubre a las 16.30hs en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado sobre la avenida Gelly y Obes al 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, dicha convocatoria es por la firma de un “acuerdo histórico de cooperación en materia de seguridad con el FBI” y el cual está orientado al fortalecimiento del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
A mediados de agosto de este año se creó al DFI, una nueva estructura operativa destinada a fortalecer y especializar la lucha contra el crimen organizado en todo el país.
Dicha iniciativa se orienta a la investigación criminal de delitos complejos como: narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción, delitos financieros y crimen organizado transnacional.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Estados Unidos, Javier Milei, Saturday Night Live

Milei, personaje de comedia
LLA baja candidatos

LLA baja candidatos
Etiquetas: josé luis espert

Revés judicial para Espert

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Allanamiento, maltrato animal, Rawson

Allanamiento y secuestro por maltrato animal en Rawson
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, pareja desaparecida

Imagen aérea arrojaría nueva pista sobre pareja desaparecida en Comodoro
Etiquetas: Gasoducto, TGS

La ampliación del gasoducto Perito Moreno estará a cargo de TGS