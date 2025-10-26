Botazzi celebró la celeridad del nuevo sistema de votación
Carlos Botazzi, candidato a diputado nacional por el Partido Libertario de Chubut, se presentó temprano a votar en Puerto Madryn.
En diálogo con la prensa puso en valor la celeridad del nuevo sistema de votación a través de la Boleta Única Papel, destacando que se trata de una procedimiento transparente.
El candidato en segundo término del Partido Libertario de Chubut, indicó que fuera del resultado de este domingo, ratificó su compromiso de seguir participando activamente en el escenario político de Chubut.
Tras emitir su voto, Botazzi se disponía a recorrer escuelas, para saludar a los fiscales de su partido.