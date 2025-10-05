Avanza la puesta en valor de “Loma Blanca”

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, supervisó el avance de las obras que se están realizando en el predio de “Loma Blanca”, en el barrio Colonos Galeses. Se trata de una intervención que busca revalorizar este espacio histórico de la ciudad mediante la construcción de un paseo interpretativo cultural e histórico.

La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto entre el Municipio, los vecinos del sector y las distintas comunidades, y contempla el respeto y la preservación de los dos puntos históricos que existen en el sitio.

“Ya estamos avanzando sustancialmente con el parque interpretativo, luego de haber limpiado y organizado todo el predio. Se trata de una iniciativa en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y que lo hacemos de manera conjunta con todos los actores involucrados”, señaló Sastre durante la recorrida.

El jefe comunal destacó además que este espacio formará parte del circuito turístico y recreativo de la ciudad. “Este lugar, histórico para Puerto Madryn, va a estar incluido dentro del circuito, revalorizando que los vecinos y turistas van a poder conocer la historia y la cultura de nuestros pueblos”, afirmó.

En la visita, Sastre estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tommaso Grioni.