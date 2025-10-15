Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones

Este viernes 17 de octubre, a las 9 horas, se llevará a cabo en la Oficina Judicial de Trelew la audiencia de apertura de investigación en el marco de la causa conocida como “Pollos de papel”, en la que se indagan presuntos delitos cometidos por ex funcionarios municipales y proveedores locales, con un perjuicio estimado en 170 millones de pesos contra la comuna.

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública (UFE-DAP) y dirigida por los fiscales generales Julieta Gamarra y Lucas Papini, busca formalizar cargos contra los presuntos involucrados, quienes habrían manipulado procedimientos de contratación pública durante los años 2022 y 2023.

De acuerdo con la pesquisa preliminar, el mecanismo consistía en el desvío de mercadería adquirida en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria, destinada originalmente a sectores sociales vulnerables.

El juez Marcelo Nieto Di Biase será el encargado de garantizar el proceso judicial durante la audiencia, en la que los imputados conocerán los hechos y cargos en su contra, pudiendo ejercer su derecho a defensa.