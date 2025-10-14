Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Durante la mañana de este martes, un operativo cerrojo de la Policía del Chubut permitió la detención de nueve personas que se movilizaban en una camioneta tipo furgón blanca, tras haber protagonizado una balacera en inmediaciones de la Oficina Judicial, ubicada en la intersección de las avenidas Monseñor D’Andrea y Portugal, en el barrio Roca de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:50, cuando una empleada policial que se dirigía a tomar servicio en la Comisaría Seccional Tercera observó a un grupo de seis personas efectuar varios disparos de arma de fuego desde la esquina de Samper López y Portugal, para luego escapar a bordo del vehículo mencionado.

Gracias a la rápida comunicación del hecho y a la descripción del rodado, las distintas dependencias montaron un operativo cerrojo que culminó minutos después con la interceptación de la camioneta en Mitre y Grecia, barrio Centro. En el lugar se procedió a la detención de nueve personas —ocho hombres y una mujer— sin que ofrecieran resistencia.

Durante la requisa del vehículo, realizada en presencia de un testigo civil, se secuestraron tres armas de fuego (un revólver calibre .22 y dos pistolas 9 mm, una marca Bersa y otra Taurus), cargadores, municiones, cuchillos y distintas prendas de vestir.

En el sitio donde se registraron los disparos, personal policial secuestró siete vainas servidas calibre 9 mm, dos proyectiles deformados y constató impactos de bala en un vehículo Volkswagen CrossFox estacionado en la zona.

La causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Cristian Olazábal. Los aprehendidos fueron trasladados en calidad de detenidos judiciales por tenencia y portación ilegítima de armas de fuego y abuso de armas, mientras que en jurisdicción de la Comisaría Tercera se instruyen actuaciones por abuso de arma, daños agravados y atentado contra la seguridad pública.