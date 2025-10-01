ARQUERÍA - ARQUEROS DEL GOLFO - MÉXICO 2025 - TORNEO PANAMERICANO

Arqueros del Golfo disputan el Campeonato Panamericano


Comenzaron las actividades oficiales del panamericano de juego de campo México 2025, con la presencia de 4 representantes madrynenses conformando la delegación de la Selección Nacional Argentina. Se trata de Martín Cardozo (compuesto +50), Facundo Rico (longbow), Carolina Escalada (tradicional) y Nicolás Lemos (raso), todos integrantes del club Arqueros del Golfo.
El certamen reúne a los mejores arqueros del continente en la modalidad juego de campo, la cual consiste en un total de 24 estaciones dispersas en un predio, las cuales se dividen en estacas con distancias conocidas y desconocidas.
Los madrynenses disputarán este jueves, la primera de dos rondas clasificatorias con gran expectativa.

«¿Qué sentido tiene elogiar a los imbéciles?»

