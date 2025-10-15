ARGENTINA - COLOMBIA - FUTBOL - MUNDIAL SUB20

Argentina le ganó a Colombia y clasificó a la final del Mundial Sub-20

La Selección argentina Sub-20 le ganó 1-0 a su par de Colombia, en Santiago de Chile, y se clasificó a la final del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

En el partido disputado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, el delantero Mateo Silvetti marcó el único gol del encuentro a los 27 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanzó la final del Mundial Sub-20, algo que no se conseguía desde la edición de Canadá 2007 donde terminó siendo campeón ante República Checa. El partido definitorio para buscar su séptima Copa del Mundo será el domingo a las 20 horas ante Marruecos en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por su parte, los de César Torres quedaron a las puertas de la final y deberán jugar el tercer puesto ante Francia el sábado a las 16 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

«Desmontando la Leyenda Negra»

«Desmontando la Leyenda Negra»

TERMÓMETROS

Etiquetas: diego santilli, elecciones 2025, lla

“Para votar al Colorado marcá al pelado”
Etiquetas: bertie benegas lynch, COMISIÓN DE PRESUPUESTO, presupuesto 2026

Salió Espert, entra Bertie
Etiquetas: diputados, presupuesto 2026

Blindaje para el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: anulan condena, Carlos Rogelio Richeri, IA, juez

Un juez de Chubut bajo investigación por usar IA en una condena
Etiquetas: Congreso, Jubilados, marcha

Jubilados marchan en el Congreso ante un gran despliegue policial
Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones

Avanza la causa “Pollos de papel”: este viernes abren la investigación por un perjuicio de $170 millones