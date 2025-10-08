Argentina goleó 4-0 a Nigeria



Argentina goleó por 4 a 0 a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile.

Con un doblete de Maher Carrizo, la gran figura del partido, el primer de Alejo Sarco y otro de Mateo Silvetti, el equipo dirigido por Diego Placente se despachó con una goleada ante Nigeria y enfrentará a México, que viene de eliminar al anfitrión Chile en los octavos de final.

A los dos minutos de iniciado el partido, Alejo Sarco convirtió el gol del triunfo parcial, tras un potente remate de Ian Subiabre que se desvió y la asistencia de Dylan Gorosito desde la derecha que dejó al goleador en el área chica para definir desde el suelo ante la floja defensa nigeriana.

El gol temprano envalentonó al conjunto argentino y se mantuvo firme en el campo rival, con insistentes amenazas al área del cuadro africano pero sin poder adentrarse de lleno hacia el arco defendido por Ebenezer Harcourt.

Argentina finalmente rompió el fondo nigeriano y a los 23 minutos convirtió la ventaja en la pelota parada, tras un gran remate cruzado de zurda de Maher Carrizo que se clavó en el segundo palo, se puso 2 a 0 en el marcador.

Sobre el final del primer tiempo, Tobías Ramírez le había cometido una infracción a uno de los atacantes de Nigeria, según la percepción del árbitro, pero tras la revisión del VAR, el italiano Maurizio Mariani no sancionó penal para los africanos.

Ya en la segunda etapa, Argentina salió a arrollar al rival y tras un error en la salida, Carrizo recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó con la pelota en sus pies y definió ante la salida del arquero nigeriano para el 3 a 0.

Minutos más tarde, a los 21, el ingresado Mateo Silvetti se acomodó desde la izquierda al ingresar en el área rival y definió con sutileza al segundo palo para estirar la goleada por 4 a 0 a favor de los dirigidos por Diego Placente.

Síntesis de Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20:

Octavos de final.

Argentina – Nigeria.

Estadio: Estadio Nacional.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Odinaka Okoro; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Orseer Achihi; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Goles en el primer tiempo: 2m Alejo Sarco (A); 23m Maher Carrizo (A).

Goles en el segundo tiempo: 8m Maher Carrizo (A); 21m Mateo Silvetti (A).

Cambios en el primer tiempo: 38m Gianluca Prestianni por Montoro (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Tobías Andrada por Subiabre (A); 16m Auwal Ibrahim por Daga (N); Kamaldeen Mustapha por Nasiru (N); 17m Emmanuel Ekele Ekowoicho por Ayuma (N); 18m Teo Rodríguez Pagano por Sarco (A); Mateo Silvetti por Carrizo (A); 25m Azuka Alatan por Achihi (N); Charles Adah Agada por Okoro (N); 31m Santiago Fernández por Gorosito (A).