ARCA prorrogó el plazo para adherirse al plan de pagos por inconsistencias en quebrantos



La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso extender el plazo para que empresas que rectificaron pérdidas contables computadas incorrectamente puedan adherirse al plan de facilidades de pago.

A través de la Resolución General N° 5767/25 publicada en el Boletín Oficial, el nuevo vencimiento para la adhesión será el 28 de noviembre de 2025, inclusive, en reemplazo de la fecha original del 31 de octubre.

El organismo había incorporado este plan en agosto con el objetivo de reducir la litigiosidad.

El plan está dirigido a contribuyentes que deben regularizar saldos del impuesto a las ganancias originados por el cómputo incorrecto de quebrantos o por la utilización de estos a valores históricos.

Esta situación generó en muchos casos una determinación incorrecta de la base imponible y saldos a pagar de ejercicios previos.

Pueden adherirse las firmas que hayan actualizado quebrantos en 2023 y años anteriores, así como aquellas que planeaban ajustarlos en su período fiscal 2024 y lo hayan manifestado formalmente.

El plan de pagos permite cancelar la deuda en hasta 120 cuotas, con un pago a cuenta del 2% del total y una cuota mínima de hasta 500.000 pesos.

La deuda a regularizar puede incluir tanto los saldos del impuesto y sus intereses como las multas vinculadas.

Como beneficio, se redujo el porcentaje del pago a cuenta del 3% al 2%.

Entre los requisitos para la adhesión, los contribuyentes deben presentar la declaración jurada original o rectificativa, revirtiendo el quebranto y retrotrayendo las compensaciones efectuadas.

El sistema también admite la refinanciación de planes vigentes sin necesidad de un nuevo pago a cuenta.

Las adecuaciones ya se encuentran disponibles en el sistema informático “Mis Facilidades”.