Allanaron a una mujer por usar la tarjeta de un veterano de Malvinas para compras por $4 millones

Una mujer de 36 años fue allanada en su domicilio de la calle Estivariz al 1900, en Puerto Madryn, tras ser acusada de utilizar la tarjeta de débito de un veterano de Malvinas para realizar millonarias compras por internet.

De acuerdo con la investigación, la sospechosa —identificada como Patricia Guadalupe Vega— habría accedido a las claves de la cuenta del damnificado mientras su madre mantenía una relación con él. Desde su teléfono celular, efectuó pagos en diversas plataformas como PedidosYa, Google, Netflix, Prime Video, Shein y Mercado Libre, entre otras.

Las transacciones se habrían extendido durante varios meses, generando un perjuicio económico superior a los cuatro millones de pesos. La maniobra fue descubierta por la víctima, un hombre de 62 años, quien al revisar los movimientos de su tarjeta del Banco Nación notó los consumos no autorizados y radicó la denuncia correspondiente.

El allanamiento realizado en la vivienda de Vega arrojó resultados positivos, con el secuestro de elementos de interés para la causa, que continúa bajo investigación judicial.