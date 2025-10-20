Alfredo Béliz: “Los trabajadores van a votarnos porque quieren un cambio urgente”

En la previa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por “La Fuerza del Trabajo”, Alfredo Béliz, brindó declaraciones sobre el tramo final de su campaña y realizó un repaso de los principales ejes de su propuesta.

Durante la entrevista, Béliz cuestionó la situación económica que atraviesa la provincia y la falta de respuesta del Estado nacional y provincial. “Los medicamentos son los más caros del país y los jubilados no pueden seguir pagando esas cifras enormes”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de “reflotar” el sistema desde el Congreso Nacional.

En relación con el escenario electoral, el dirigente mercantil se mostró optimista: “Estamos muy bien en la cordillera y muy bien en la costa. Hay números que ya nos están dando primeros en Puerto Madryn, en Trelew y Rawson”, aseguró. Añadió además que su espacio logró posicionarse como una alternativa frente a las demás fuerzas: “Los trabajadores quiere un cambio urgente”.

Béliz destacó su cercanía con los vecinos y su presencia en los barrios: “Fui el único candidato que se metió en los barrios. Hablé con los vecinalistas, con los clubes. Hay mucha ausencia del Estado provincial y nacional en materia de deporte”, apuntó, comparando el acompañamiento de intendentes como Gustavo Sastre con el de otras gestiones municipales.

El dirigente también criticó las recientes inauguraciones de obras por parte del Gobierno provincial, a las que calificó como “una torpeza”: “Inauguran rutas que no están terminadas, hospitales que no tienen médicos ni equipamiento. No entienden que las obras sociales sindicales están fundidas y necesitamos hospitales bien administrados”, afirmó.

Consultado sobre una posible denuncia por la violación del Código Electoral, Béliz descartó esa opción: “A mí no me gusta denunciar a nadie. El domingo los va a denunciar la gente con el voto”. En ese sentido, apuntó contra sus competidores directos: “Ana Clara Romero no caminó nunca Puerto Madryn. Si no caminaste cuatro años, no podés querer caminar cuatro años más. Primero hay que hacer gestión”.

El candidato remarcó su trayectoria en la gestión sindical y social, mencionando obras y programas impulsados desde su espacio. “Madryn va a crecer, pero no sólo con el intendente: con diputados nacionales que gestionen y generen servicios”, sostuvo.

Béliz insistió en que su proyecto busca defender los derechos laborales y se mostró en contra de las reformas que, según señaló, podrían afectar a los trabajadores.

Béliz concluyó asegurando que “La Fuerza del Trabajo” representa a los sectores que buscan recuperar el empleo y la dignidad salarial: “Soy un trabajador como ellos, y voy a seguir defendiendo a quienes hoy viven la miseria y quieren cambiarla”.