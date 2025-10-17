Aerolíneas suma más vuelos entre Brasil y la Patagonia



Como anticipo a las vacaciones de invierno de 2026, Aerolíneas Argentinas confirmó las rutas San Pablo–Bariloche y San Pablo–Ushuaia, dos de los destinos más elegidos por el público brasileño durante la temporada de nieve.

Durante julio y agosto, la compañía operará un vuelo diario entre San Pablo y Bariloche, con salida desde Guarulhos a las 11:15 horas, y dos frecuencias semanales entre San Pablo y Ushuaia, los jueves y domingos, con partida a la 1:30 de la madrugada.

De esta manera, Aerolíneas ofrecerá una conectividad directa que potencia el flujo turístico hacia el sur del país y consolida su posición como el principal transportador del turismo receptivo invernal.

Esta operación forma parte de la estrategia integral de Aerolíneas Argentinas en el mercado brasileño, que durante la temporada de verano ofrecerá una red ampliada con vuelos desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y Tucumán hacia Florianópolis, además de los servicios a Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Porto Seguro y la nueva ruta a Buzios–Cabo Frío desde Buenos Aires y Rosario.

Con esta programación, Aerolíneas continúa fortaleciendo su presencia en Brasil —uno de los principales mercados emisores de turistas hacia la Argentina— y contribuyendo al desarrollo del turismo receptivo en todo el país.

La combinación de vuelos estacionales, conectividad federal y acciones promocionales en los principales mercados regionales reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento sostenido del turismo y la conectividad aérea argentina.