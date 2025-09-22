Waiwen comenzó su pretemporada para la Liga de Vóley Argentina

Comenzó el nuevo proceso de preparación para el Club Waiwen Vóley de Comodoro Rivadavia, de cara a la temporada 2025/26 de la Liga de Voleibol Argentina.

El elenco comodorense, a las órdenes del entrenador Lisandro Luppo se entrena con vistas a los amistosos con Boca Juniors previstos para principios de octubre.

Waiwen piensa en la nueva temporada de la primera división

El primer equipo de Waiwen Vóley se prepara para su segunda temporada en la Liga de Voleibol Argentina (LVA), la máxima categoría a nivel nacional, y en este sentido, los dirigidos por Luppo tuvieron su primera semana de entrenamientos intensos, junto a todo el cuerpo técnico.

El plantel tiene caras conocidas del año pasado, ya que quienes continúan son Ramsés Cascu, Bautista Gazaba, Braulio y Benjamín Mendoza, Joaquín Herrera y Farid Amado, además de unirse algunos jóvenes de inferiores a las prácticas, como el caso de Martín Rojas y Gaspar Mansilla entre otros.

En tanto Waiwen ha sumado como refuerzos al central Nicolás Oldani (22), los armadores Ignacio Segovia (25) y Lucas Astegiano (19) y los puntas receptores Bruno Wagner (26) y Kaj Bonacic (20) y Marcos Richards (22).

Habló el entrenador Luppo

Tras el cierre de la primera semana de entrenamientos, el entrenador Lisandro Luppo expresó: “Es una primera semana de volumen, estamos metiendo mucha carga en las pesas, mucho volumen de cancha. Este descanso de día y medio esperamos que le venga bien para el lunes retomar con los entrenamientos”.

“Está Astegiano que viene de jugar el Mundial Sub-21, así que tiene muchas ganas y experiencia. Marcos Richards, sabe lo que es jugar Liga Nacional, Panamericanos, todas las instancias del vóley argentino, tiene mucha experiencia. Lo mismo con Wagner que es un jugador que viene de jugar en la liga de Chipre, este año apostando a quedarse en la Liga Argentina”, explicó Luppo sobre los refuerzos.

“Está Nicolás Oldani también de Gimnasia de Tucumán y Vélez ahora en la Metro. Falta que se sume el chileno Bonacic, que acaba de terminar de jugar el Mundial con su selección. También tenemos a Cachete Segovia, que es un armador que viene de San Juan, estuvo jugando en A2 en España. Contentos y tratando de amalgamar todos esos conocimientos de los jugadores para que fluya el equipo”, agregó.

“Siempre se habla, que es lo que pretendemos de ellos, que queremos. Los más chicos tienen que empezar a absorber, tomar como un espejo que es lo que hacen, para poder mejorar y crecer. Ese es el proyecto de Waiwen, ir sumando chicos a estos entrenamientos para el día de mañana poder tener la mayor cantidad de jugadores del club”, describió el entrenador.