Un hombre que era buscado desde 2016 por abuso sexual fue detenido en Parque Patricios



Un hombre que estaba acusado por violación y era buscado desde 2016 fue finalmente detenido en el barrio porteño de Parque Patricios.

El pasado 12 de agosto personal de la División Investigaciones Comunales 3 (DIC3) de la Policía de la Ciudad recibió el oficio judicial para establecer el domicilio actual y la detención del acusado.

En menos de dos semanas, los detectives lograron dar con el sujeto, a quien detuvieron cuando salía del edificio en el que vivía, en Alberti al 1800.

El imputado fue trasladado a la Comisaría Vecinal 3 B de la Policía de la Ciudad y puesto a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18, presidido por el Dr. Domingo Luis Altieri, que solicitó la captura.

Se trata de una causa iniciada el 4 de noviembre de 2016 sobre abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, que en su etapa instructora tramitó el Juzgado en lo Criminal y Correccional 5, por ante la Secretaría 110.