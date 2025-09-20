Un detenido tras seis allanamientos por un homicidio en Trelew
Este sábado se realizaron diversos allanamientos en Trelew, relacionados con el homicidio de Jonathan Pablo Prim, el mecánico de 45 años asesinado a sangre fría en barrio Los Pensamientos. De acuerdo a los primeros datos policiales, se procedió a la detención de un individuo.
Las pesquisas se vinculan al crimen ocurrido el pasado lunes 8 de septiembre, cuando Prim estaba en la vereda de su domicilio y fue alcanzado por dos disparos de un individuo que circulaba en motocicleta.
Una de las balas ingresó por su axila a su torso sin orificio de salida, lo que le provocó la muerte minutos después cuando llegó al Hospital.