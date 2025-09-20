ALLANAMIENTOS - DETENIDO - HOMICIDIO - TRELEW

Un detenido tras seis allanamientos por un homicidio en Trelew


Este sábado se realizaron diversos allanamientos en Trelew, relacionados con el homicidio de Jonathan Pablo Prim, el mecánico de 45 años asesinado a sangre fría en barrio Los Pensamientos. De acuerdo a los primeros datos policiales, se procedió a la detención de un individuo.

Las pesquisas se vinculan al crimen ocurrido el pasado lunes 8 de septiembre, cuando Prim estaba en la vereda de su domicilio y fue alcanzado por dos disparos de un individuo que circulaba en motocicleta.

Una de las balas ingresó por su axila a su torso sin orificio de salida, lo que le provocó la muerte minutos después cuando llegó al Hospital.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones
Etiquetas: ana clara romero, cesar treffinger, emergencia pediátrica, eugenia alianielllo, financiamiento universitario, Jorge Ávila, José Glinski

Cómo votaron los chubutenses

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: puerto madryn, turismo

Puerto Madryn celebrará el Día Internacional del Turismo
Etiquetas: Andrés Arbeletche, chubut, exalpesca, Pesca, red chamber

La salida de Red Chamber genera incertidumbre en los trabajadores
Etiquetas: bolsa de comercio, CÓRDOBA, Javier Milei

Milei: “Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”