Trump se niega a asistir a la cumbre del G20 en Sudáfrica a finales de año



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncióque no asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica a finales de este año, pero que tiene previsto enviar al vicepresidente JD Vance en su lugar.

También comentó que Estados Unidos acogerá el G20 del próximo año en su club de golf Trump National Doral, cerca de Miami.

«Está justo al lado del aeropuerto. Es la mejor ubicación. Es precioso», declaró a los periodistas en el Despacho Oval, y añadió que su empresa familiar «no ganará dinero con ello», de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Durante su primer mandato, Trump abandonó el plan de utilizar su complejo turístico Doral como sede de la cumbre del G7 en 2020, tras las críticas bipartidistas de que podría beneficiarle económicamente y violar la Constitución.

También reveló quiénes son sus candidatos a la Fed

Por otra parte, reveló a sus tres principales candidatos a la presidencia de la Reserva Federal (Fed), información medios locales.

En respuesta a un reportero, Trump mencionó que los candidatos son Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca; Kevin Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed; y Christopher Waller, economista y miembro actual de la Junta de la Fed.

Trump tuvo la intención durante meses de reemplazar al presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato expirará en mayo de 2026, por no bajar las tasas de interés.

El 25 de agosto, Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook por acusación de fraude hipotecario.

El 28 de agosto, Cook presentó una demanda ante un tribunal federal en Washington, DC, buscando bloquear la expulsión.