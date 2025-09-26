Trump impondrá aranceles a nuevos productos partir del 1 de octubre



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, además de los amplios aranceles recíprocos aplicados a países de todo el mundo, se cobrarán nuevos gravámenes a productos específicos a partir del 1 de octubre.

«A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 % a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa esté construyendo su planta de manufactura farmacéutica en Estados Unidos», publicó Trump en redes sociales.

En otra publicación, Trump informó que impondrá «un arancel del 50 % a todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados, a partir del 1 de octubre de 2025. Además, aplicaremos un arancel del 30 % a los muebles tapizados».

«La razón de esta medida es la masiva ‘inundación’ de productos provenientes del extranjero en Estados Unidos. Se trata de una práctica muy injusta, pero debemos proteger nuestro proceso de manufactura, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones», explicó.

Adempas, Trump anunció la imposición de un arancel del 25 %, a partir del 1 de octubre, sobre los «camiones pesados (¡grandes!)» fabricados fuera de Estados Unidos. «Necesitamos que nuestros camioneros estén en buena situación financiera y sean fuertes, por múltiples razones, pero sobre todo por motivos de seguridad nacional», escribió.

La Corte Suprema del país considerará en octubre si la Administración Trump puede invocar poderes de emergencia para justificar sus amplios aranceles contra otras naciones.