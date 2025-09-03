Trump confirmó la muerte de «once narcoterroristas» tras ataque a un barco cerca de Venezuela



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que «once narcoterroristas» murieron este martes, durante el ataque a un barco que, según las fuerzas estadounidenses, transportaba drogas en esa nave que había partido desde Venezuela.

El «ataque cinético» ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: «El ataque resultó en once narcoterroristas muertos en acción».

Además, las imágenes de la ofensiva fueron publicadas en las redes del gobierno estadounidense con el título “Terrorists eliminated. Adiós”.

Esta fue la primera acción directa del gobierno de Trump, quien había ordenado el despliegue de embarcaciones estadounidenses, en aguas internacionales, cerca de las costas de Venezuela, en el océano Pacífico, lo que desató las protestas y amenaza de Nicolás Maduro, mandatario del país caribeño.

Horas antes de la confirmación, el propio Trump había anunciado el ataque en un evento no relacionado en la Oficina Oval este martes por la tarde, afirmando que el ejército había «destruido» el barco «hace unos momentos».

«En los últimos minutos, literalmente le disparamos a un barco, un barco cargado de drogas, con mucha droga», declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

«Y hay más de donde vino eso. Tenemos mucha droga inundando nuestro país desde hace mucho tiempo», señaló. «Esta salió de Venezuela».

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio precisó en la red X que el ataque fue «letal» y la embarcación «era operada por una organización designada como narcoterrorista».

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019. Estados Unidos desplegó buques de guerra en el sur del Caribe con el objetivo de cumplir la promesa de Trump de combatir los carteles de la droga.

Por su parte, Maduro, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que califica como «amenazas» militares de Estados Unidos.

El gobierno de Trump acusa a Maduro de encabezar el Cártel de los Soles y duplicó la recompensa por información que lleve a su captura, pero no ha amenazado con invadir Venezuela.

EL TREN DE ARAGUA

Se trata de una banda criminal transnacional que se originó en una prisión, en Venezuela, y lentamente se abrió camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años, hasta llegar a Estados Unidos.

Si bien la Fiscalía General de Venezuela afirmó a principios de este año haber desmantelado la organización, no reportó la detención de Héctor “el Niño” Guerrero, considerado el líder de la agrupación, y cuyo paradero aún se desconoce.