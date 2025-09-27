Trevelin recibió el premio FED como destino auténtico



El jurado otorgó este galardón a Trevelin “por preservar su riqueza cultural e histórica y fusionarla con la majestuosidad de sus entornos naturales para generar una experiencia genuina”.

Los Premios FED tienen como objetivo exaltar las experiencias exitosas y las mejores prácticas del turismo argentino, así como fomentar una cultura de excelencia e innovación en la industria. La selección se realiza entre postulaciones elevadas por provincias y organismos turísticos de todo el país, que luego son evaluadas por un jurado de periodistas especializados.

En representación de la provincia de Chubut fueron nominados Trevelin y Gaiman, siendo finalmente Trevelin el destino elegido.

En este marco, la flamante secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, expresó su satisfacción:

“Estoy muy contenta y orgullosa de poder llevar este premio a Trevelin. Este logro es el resultado del esfuerzo compartido de toda la comunidad y quiero felicitar especialmente a quienes han trabajado incansablemente para hacerlo posible. Este reconocimiento nos motiva a seguir creciendo y mostrando al país y al mundo lo auténtico de nuestro destino”.

De este modo, Trevelin se consolida en el escenario turístico nacional, poniendo en valor la unión entre comunidad, sector privado e instituciones locales para ofrecer experiencias auténticas que combinan naturaleza, historia y cultura en un entorno único de la Patagonia.

Los Premios FED son entregados a destinos, empresas e instituciones que, por su liderazgo y capacidad de adaptación a los nuevos paradigmas turísticos, inspiran y transforman la manera de vivir y pensar la actividad turística en la Argentina.