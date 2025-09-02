DETENIDO - POLICÍA - TRELEW

Trelew: un hombre fue detenido tras robar dos celulares del interior de un vehículo

Personal policial de la Comisaría Cuarta de Trelew detuvo a un hombre de 30 años acusado de sustraer pertenencias del interior de un automóvil estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:20, cuando una pareja dejó estacionado su Ford Fiesta en Pellegrini al 100 para ingresar a una rotisería. Al regresar, observaron que dentro del rodado había un individuo, quien rápidamente intentó darse a la fuga.

En su huida, el sospechoso descartó dos teléfonos celulares: un iPhone 15 negro y un Samsung Galaxy S22 rosa, ambos pertenecientes a las víctimas. La pareja inició una persecución que permitió demorar al sujeto sobre la calle Rondeau, donde fue finalmente interceptado con colaboración de personal policial.

El detenido, identificado como S.L.A. de 30 años, fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei
Etiquetas: Congreso, Luis Caputo

Caputo arremete contra el Congreso
Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Ley de Emergencia en Discapacidad, reforma ley de DNU, Senado, veto presidencial

La oposición en el Senado afina detalles para rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad
Lago Puelo: un hombre fue detenido tras intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su madre

Lago Puelo: un hombre fue detenido tras intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su madre
Etiquetas: Comodoro Rivadavia, Emergencia Climática, Inconstitucionalidad, josé raúl heredia

Heredia advierte inconstitucionalidad en proceso judicial en Comodoro Rivadavia