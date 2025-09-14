POLICÍA DE CHUBUT - REHENES - TRELEW

Trelew: Se atrincheró y mantuvo de rehén a su ex y a su hijo

Un violento incidente se produjo en el barrio Don Bosco, en una vivienda del Pje. Santiago del Estero Norte de la ciudad de Trelew. Un hombre amenazó con matarse y luego tomó de rehenes a su expareja y también a su hijo.

Al arribar personal policial, el hombre salió de la casa esgrimiendo un arma y amenazó con quitarse la vida, apuntando el arma contra su cuerpo. Tras un diálogo con el individuo, el hombre efectuó tres disparos al aire y luego procedió a atrincherarse en su casa.

El equipo de negociadores policiales y GEOP, acordonaron la zona. Los negociadores lograron que la persona acceda al diálogo, y finalmente fue trasladado al Hospital Zonal con custodia policial para su asistencia psiquiátrica.

