DETENIDO - TRELEW

Trelew: demoraron a un hombre que ingresó a un patio y miró hacia el interior de una vivienda

Durante la madrugada de este miércoles, personal policial de la Comisaría Primera de Trelew demoró a un sujeto tras un aviso recibido por el centro de monitoreo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:10 horas en calle Centenario, donde una persona vestida de oscuro y con gorra fue vista ingresando a un domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a pocos metros a un hombre con las mismas características, por lo que procedieron a su demora.

Una testigo confirmó que el individuo había ingresado al patio delantero y se asomó por la ventana para observar hacia el interior de la vivienda.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención.

