Tras la postergación por lluvia, Guillermo Brown se mide frente a Huracán Las Heras

Esta tarde, desde las 15:30 horas, Guillermo Brown se mide ante Huracán Las Heras en Mendoza, en el marco de la 7° Fecha de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A.

El encuentro, estaba programado para este domingo, pero ante el intenso temporal de lluvias, debió ser reprogramado.

Brown quiere traerse de a tres puntos de Mendoza

Este lunes en la tarde, Guillermo Brown de Puerto madryn jugará ante Huracán Las Heras, en el marco de la 7° Fecha de la Zona A de la Revalida del Torneo Federal A.

El cotejo, se había programado para ayer domingo, pero ante el intenso temporal de lluvias dado en la provincia cuyana, debió postergarse para la jornada de hoy.

Desde las 15:30 horas se disputará este juego, a desarrollarse en el Estadio General San Martin, contando con el arbitraje de Cesar Ceballo.

Para este duelo, Brown llega con una destacada victoria ante Santamarina de Tandil, con un 4-1 contundente que lo ubicó en el 5° puesto con 11 unidades; mientras que el equipo mendocino, está ubicado en el 6° escalón, con 10 unidades.

Por esto, el partido de este domingo será clave para ambos, en busca de tres puntos que lo acerquen a los primeros lugares de la tabla; ya que Brown quiere mejorar su posición y Huracán, meterse entre los mejores cinco que clasificarían a la siguiente instancia.