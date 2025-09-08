GOBERNADORES - JAVIER MILEI - MESA POLÍTICA

Tras la derrota electoral, Milei convocará a los gobernadores

Menos de 24 horas después de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció una reestructuración de su armado político. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei «tomó la decisión de conformar una mesa política nacional«.

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Según supo Noticias Argentinas, esta medida es la respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a la feroz interna, que incluyó escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

Diálogo con gobernadores y cambios en Provincia

Adorni también anunció que el Presidente «instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores». La medida llega horas después de las durísimas críticas del gobernador de Salta, Gustavo Saenz, quien acusó al Gobierno de «cagarnos con las obras» y exigió «lealtad de ida y vuelta».

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que «la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará» para incluir a nuevos referentes del espacio.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: Javier Milei, Morgan Stanley, wall street

Efecto dominó
Etiquetas: oro, Politica

Que pasó con el oro…
Cae la imagen de Milei

Cae la imagen de Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: envenenados, investigación, Martini, perros, Rawson

Ampliaron la investigación por la muerte de tres perros envenenados en Rawson
Etiquetas: ÁREAS PETROLERAS, Expo AOG 2025, Santa Cruz

Santa Cruz presenta licitación de áreas hidrocarburíferas estratégicas en la Expo AOG 2025
Etiquetas: ATE, chubut, QUERELLANTE, Quiroga

Ratifican la participación de tres afiliados de ATE como querellantes en la causa contra Quiroga