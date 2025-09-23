TALLER MUNICIPAL DE FOLCLORE - TERMAS DE RÍO HONDO

Taller Municipal de Folclore participará en un festival internacional en Termas de Río Hondo

El Taller Municipal de Folclore de Adultos Amigos del Sur, dirigido por la profesora Soledad Domínguez, representará a Puerto Madryn en la 19° edición del Festival Internacional de Folclore Ashpa Sumaj (FIFAS) y en la 5° Fiesta Nacional de las Colectividades, que se desarrollarán del 7 al 13 de octubre en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Será la primera vez que un taller de folclore de la Municipalidad de Puerto Madryn forme parte de este encuentro, que reunirá a más de 5.500 bailarines de 200 ballets, provenientes de 20 provincias argentinas, 25 países y 5 continentes.

Domínguez, quien dicta clases en la sede vecinal del barrio Piedra Buena y en el Centro Cultural Quemú del barrio Don Bosco, destacó: “Siempre teníamos ganas de participar, pero en esta oportunidad todo el grupo tomó la decisión de hacerlo realidad y se trabajó para poder afrontar este viaje y la estadía”.

El FIFAS nació en Termas de Río Hondo de la mano de la Compañía Ashpa Súmaj y su director Ángel Varela, consolidándose como un “mundial de la danza” que brinda a bailarines y coreógrafos un escenario de primer nivel técnico y artístico.

Como parte de la programación, el domingo 12 de octubre las delegaciones viajarán a la ciudad de Santiago del Estero para un encuentro en el Estadio Único Madre de Ciudades. Allí se realizará una gran telesiada con músicos en vivo en la explanada, donde miles de bailarines bailarán junto al río Mishky Mayu y al Puente Carretero. Entre los artistas que participarán se encuentran Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Roxana Carabajal y Los Umbides.

