MONTAJE DE TANQUES - OLEODUCTO - RÍO NEGRO - VMOS

Supervisan el montaje de tanques de VMOS


La Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro verificó el avance de más del 20% en la Estación de Bombeo Allen, punto de inicio del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Allí se destacan los primeros montajes de tanques de almacenamiento mediante el novedoso sistema Cantoni, que permite trabajar a nivel de suelo y luego continuar con montajes en altura, lo cual suma velocidad, seguridad y eficiencia.

Innovación en el montaje de tanques 

La obra presenta una particularidad: los tanques de 50.000 metros cúbicos se construyen de arriba hacia abajo. El método, conocido como sistema Cantoni, consiste en comenzar la soldadura por las virolas superiores, a nivel del suelo, y elevar gradualmente la estructura con un sistema hidráulico. Esto permite trabajar con mayor precisión y seguridad, reduciendo riesgos y acelerando los plazos de ejecución.

Eficiencia y seguridad

La técnica elimina la necesidad de soldaduras temporales y utiliza cabinas climatizadas para los equipos, lo que mejora las condiciones laborales y el control de calidad. Actualmente, el primer tanque ya conformó su primer anillo y comenzó la soldadura del segundo, mientras que el segundo tanque finaliza su primera etapa. Además, se inició el montaje del tanque de agua para protección contra incendios.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

Sarmiento: el legado educativo de un «Cuyano alborotador»

TERMÓMETROS

Etiquetas: candidaturas testimoniales, elecciones

Freno a candidaturas testimoniales
Etiquetas: ATN, Provincias Unidas

Tensión por el veto a la ley de ATN
Etiquetas: cadena nacional, Javier Milei, presupuesto 2026

Milei ya armó el Presupuesto 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Ley de Atn, Senado, VETO

El Senado buscará rechazar veto a los ATN esta semana
Etiquetas: economia, IVA, Luis Caputo

Caputo limita el recupero de IVA y beneficia a empresas de energía y transporte
Etiquetas: Agua potable, corte de agua, puerto madryn, servicoop

Corte total de agua en Puerto Madryn