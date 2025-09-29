Sorpresa: Cande Ruggeri anunció su casamiento



Cande Ruggeri se casará con Nicolás Maccari, su pareja y padre de su pequeña hija Vita. La influencer compartió en sus redes sociales el pedido de mano que sucedió en las paradisíacas playas de República Dominicana. En el video se los puede ver en una cena romántica con velas y flores blancas, junto a su hija.

En un momento, él toma la palabra y hace la propuesta de casamiento. “Por fin. Con lágrimas en los ojos, les cuento… Me caso”, contó Cande a sus seguidores y mostró el anillo que le había regalado su pareja.

“Te amo, te amo y te amo”, le dedicó a su pareja, muy emocionada por el gran paso que darán en sus vidas. “Hace mucho que soñaba con este momento, porque siempre fui así, una niña con muchos sueños. Soñaba con la propuesta, el príncipe y vestirme como una princesa ( y aunque suena cursi, soy así ) Cuando conocí a Nico supe que al príncipe ya lo había encontrado y como me dijo en la propuesta, ‘tus sueños son mis sueños’, ahora se viene lo mejor, soy la mujer más afortunada del mundo”.