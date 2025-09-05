Servicoop incorpora nuevas unidades 0km para mejorar el servicio en Puerto Madryn

La Cooperativa Servicoop anunció la incorporación de cuatro camionetas 0km que se sumarán a la flota de vehículos destinados a garantizar el mantenimiento y la prestación de los servicios en Puerto Madryn.

El presidente de la entidad, Esteban Abel, explicó que la cooperativa cuenta con un taller mecánico propio, lo que permite realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando que las unidades estén siempre disponibles. “Es importante que los socios vean que hay una inversión y que se sostiene un servicio a través de la modernidad y de tener los elementos necesarios para poder cubrirlo”, remarcó.

Abel destacó que la compra de estos móviles se enmarca en un proceso de modernización y adaptación a las demandas de una ciudad en constante crecimiento. “La mayoría de las veces son camionetas, utilitarios o vehículos que permiten el transporte de personal y herramientas. También estamos avanzando en la incorporación de maquinaria vial, necesaria para las reparaciones en la vía pública y en el área de agua y saneamiento”, señaló.

El titular de Servicoop subrayó que la inversión realizada refleja el ordenamiento económico y financiero que la institución ha llevado adelante en el último año. “Se ve no solo en los números y en los compromisos que hemos cumplido, sino también en estas inversiones que aseguran un nivel de respuesta casi inmediato, incluso en los días más complejos como los temporales o jornadas de fuertes vientos”, expresó.

Finalmente, Abel aseguró que la cooperativa atraviesa un buen momento, pese al difícil contexto nacional. “Estamos ordenando temas pendientes como la situación con Cammesa y el INAES. La asamblea se realizará en tiempo y forma. Todo esto demuestra que el sistema cooperativo funciona y que, con gestión, se puede sostener y modernizar el servicio para los socios”, concluyó.