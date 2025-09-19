Servicoop garantiza la operatividad de los grupos electrógenos en estaciones cloacales

Servicoop informó que el personal del área de Mantenimiento Electromecánico lleva adelante controles diarios sobre los grupos electrógenos instalados en las siete estaciones elevadoras de líquidos cloacales con las que cuenta Puerto Madryn.

Estas instalaciones, fundamentales para el sistema sanitario de la ciudad, funcionan de manera continua las 24 horas del día, durante todo el año. Para asegurar su operatividad ante cortes de energía, cada estación cuenta con un generador que entra en funcionamiento de manera automática y permite mantener la prestación sin interrupciones.

En esta ocasión, las tareas de control y puesta en marcha se concentraron en la Estación de Pre-tratamiento Norte, considerada la más importante del sistema cloacal. Allí se encuentra el generador de mayor potencia, con 800 kVA y 700 caballos de fuerza, que abastece un ala de bombas, servicios auxiliares y los sistemas de comando y telecomunicaciones.

Desde la cooperativa remarcaron que el mantenimiento preventivo y las verificaciones periódicas resultan claves para garantizar que estos equipos entren en operación inmediata y alcancen rápidamente el régimen necesario para sostener la demanda energética.

De esta manera, Servicoop busca asegurar el correcto funcionamiento del sistema cloacal y la continuidad de un servicio esencial para toda la comunidad.