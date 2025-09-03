ENERGÍA - HORMIGÓN - SERVICOOP

Servicoop avanza el recambio de postes por columnas de hormigón

El área de Energía de la Cooperativa Servicoop de Puerto Madry  continúa con la instalación de nuevas columnas de hormigón en distintos puntos de la ciudad, en el marco del plan de recambio de postes.

Las tareas se llevan adelante en lugares estratégicos de la red con el objetivo de mejorar la resistencia y robustez de la infraestructura eléctrica. Gracias a esta iniciativa, las redes han soportado los fenómenos climáticos recientes con muchas menos intervenciones que en años anteriores, lo que se traduce en menos cortes imprevistos y menor daño sobre el tendido.

En esta ocasión, las nuevas columnas fueron colocadas en diversos sectores de la zona oeste de la ciudad.

